المالية تعلن اطلاق تمويل رواتب ديسمبر

ودعت الوزارة في بيان تلقته ، الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى "مراجعة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيها ومنتسبيها ، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها".ودعت الوزارة أيضا، وسائل الإعلام كافة ورواد منصات التواصل الإجتماعي الى "التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها ما يتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة ".