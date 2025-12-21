مع بداية الأسبوع.. الدينار يحافظ على سعر صرفه بالدولار

وبلغت قيمة الدينار أمام الدولار صباح اليوم كالآتي:سعر البيع: 143,000 لكل 100 دولارسعر الشراء: 142,000 لكل 100 دولاريشار الى ان أسعار صرف الدولار سجلت تراجعاً أمام الدينار، مساء أمس السبت (20 كانون الأول 2025) في أسواق العاصمة ، بالتزامن مع إغلاق البورصات.