مع بداية الأسبوع.. الدينار يحافظ على سعر صرفه بالدولار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550741-639019003340384764.jpg
مع بداية الأسبوع.. الدينار يحافظ على سعر صرفه بالدولار
اقتصاد
2025-12-21 | 02:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
521 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
سجلت أسعار صرف الدينار ثباتا أمام الدولار، في تعاملات اليوم الأحد، في أسواق العاصمة
بغداد
.
وبلغت قيمة الدينار أمام الدولار صباح اليوم كالآتي:
سعر البيع: 143,000 لكل 100 دولار
سعر الشراء: 142,000 لكل 100 دولار
يشار الى ان أسعار صرف الدولار سجلت تراجعاً أمام الدينار، مساء أمس السبت (20 كانون الأول 2025) في أسواق العاصمة
بغداد
، بالتزامن مع إغلاق البورصات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
مع بداية الأسبوع.. الدولار يقفز مجددا في العراق
02:45 | 2025-11-22
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:41 | 2025-10-25
التعاملات الصباحية لاسعار الدولار مع بداية الأسبوع
02:51 | 2025-10-18
الدولار
الدينار
صرف
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
بغداد
كانو
البو
عاصم
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
أمن
28.91%
10:21 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
10:21 | 2025-12-19
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
أمن
27.51%
09:13 | 2025-12-19
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
09:13 | 2025-12-19
في العراق.. الامطار تذهب والاتربة تاتي وحرارة تلامس الانجماد
محليات
23.6%
01:11 | 2025-12-20
في العراق.. الامطار تذهب والاتربة تاتي وحرارة تلامس الانجماد
01:11 | 2025-12-20
مواقف متتالية خلال ساعات.. ماذا وراء "الإعلان الجماعي" لـ4 زعماء وقادة فصائل عن ضرورة "حصر السلاح"؟
خاص السومرية
19.98%
01:06 | 2025-12-20
مواقف متتالية خلال ساعات.. ماذا وراء "الإعلان الجماعي" لـ4 زعماء وقادة فصائل عن ضرورة "حصر السلاح"؟
01:06 | 2025-12-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
اخترنا لك
المالية تعلن اطلاق تمويل رواتب ديسمبر
02:49 | 2025-12-21
الدولار يتراجع مع إغلاق البورصات في بغداد
09:28 | 2025-12-20
تمويل ضخم ونتائج باهتة.. أين ذهبت مليارات دعم المشاريع الصغيرة في العراق؟
03:30 | 2025-12-20
القرار المؤجل.. تخفيض الرواتب "يوسوس" للقرار السياسي
03:23 | 2025-12-20
ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:07 | 2025-12-20
مرصد عراقي يحذر من اقدام الحكومة على هذه الخطوة
01:43 | 2025-12-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.