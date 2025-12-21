ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد وأربيل

عاودت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الأحد، بالتزامن مع إغلاق البورصة، في أسواق وأربيل.



سعر البيع: 143250 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141800 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141650 ديناراً مقابل 100 دولار.

