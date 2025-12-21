العراق يلزم الشركات الدولية في كردستان بتسليم كميات النفط المنتجة

وجاء هذا التصريح ردا على تقرير لوكالة "رويترز" في ايلول نقل عن الشركة "دي.إن.أو" نيتها بيع النفط مباشرة إلى ، وعدم وجود خطط فورية لشحن الخام عبر خط أنابيب التصدير الرابط بين وتركيا.وأكد بيان " " الصادر اليوم أن "وزارة الثروات الطبيعية في جددت في أكثر من مناسبة التزامها ببنود الاتفاق"، مشددة على أن "هذا الالتزام يلزم جميع الشركات العاملة في إنتاج النفط بالإقليم بتسليم إنتاجها الخام لشركة "سومو"، باستثناء الحصص المخصصة للاستهلاك المحلي داخل كردستان".وكان اتفاق ايلول قد وُقع بين العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان والشركات المنتجة، وينص على أن تقوم شركة سومو بتصدير النفط الخام المستخرج من حقول كردستان عبر خط الأنابيب الرئيسي.يذكر أن شركة "دي.إن.أو" والتي تعد أكبر منتجة للنفط في الإقليم قد رحبت بالاتفاق عند إعلانه لكنها امتنعت عن التوقيع عليه، مشيرة إلى حاجتها لمزيد من الوضوح حول آلية تسديد الديون المستحقة، وأعلنت وقتذاك استمرارها في البيع المباشر لحكومة الإقليم.