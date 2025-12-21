الصفحة الرئيسية
المزيد
البيت الأبيض لا يتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد احتجاز ناقلة
اقتصاد
2025-12-21 | 13:35
اقتصاد
2025-12-21 | 13:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
251 شوهد
أعلن رئيس
المجلس الاقتصادي
الوطني التابع للبيت الأبيض
كيفن هاسيت
أن
الإدارة الأمريكية
لا تتوقع
ارتفاع أسعار النفط
بعد احتجاز
الولايات المتحدة
لناقلة نفط قرب السواحل الفنزويلية.
وقال هاسيت وفق قناة "
سي بي إس
"، اليوم الأحد، إن "هذه أحجام غير كبيرة بالمقارنة مع العرض العالمي".
وتابع: "وبالتالي لا أعتقد أن الناس في
الولايات المتحدة
يجب أن يكونوا قلقين إزاء ارتفاع الأسعار بسبب احتجاز تلك السفن. وعددها قليل وهي كانت مرتبطة بالسوق السوداء".
يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت يوم السبت، ناقلة نفط بالقرب من سواحل فنزويلا. وأصبحت هذه ثاني ناقلة احتجزتها الولايات المتحدة في المنقطة بعد احتجاز ناقلة أخرى يوم 10
ديسمبر
.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة تقوم يوم الأحد بعملية احتجاز لناقلة نفط جديدة بالقرب من السواحل الفنزويلية.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
عن فرض حصار على فنزويلا لمنع نقل النفط من أو إلى البلاد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
النفط
ناقلة نفط
ارتفاع أسعار النفط
الإدارة الأمريكية
المجلس الاقتصادي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
البيت الأبيض
رئيس المجلس
كيفن هاسيت
