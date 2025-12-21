البيت الأبيض لا يتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد احتجاز ناقلة

وقال هاسيت وفق قناة " "، اليوم الأحد، إن "هذه أحجام غير كبيرة بالمقارنة مع العرض العالمي".وتابع: "وبالتالي لا أعتقد أن الناس في يجب أن يكونوا قلقين إزاء ارتفاع الأسعار بسبب احتجاز تلك السفن. وعددها قليل وهي كانت مرتبطة بالسوق السوداء".يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت يوم السبت، ناقلة نفط بالقرب من سواحل فنزويلا. وأصبحت هذه ثاني ناقلة احتجزتها الولايات المتحدة في المنقطة بعد احتجاز ناقلة أخرى يوم 10 .وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة تقوم يوم الأحد بعملية احتجاز لناقلة نفط جديدة بالقرب من السواحل الفنزويلية.وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض حصار على فنزويلا لمنع نقل النفط من أو إلى البلاد.