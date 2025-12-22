أسعار النفط ترتفع مع تطورات جديدة على سواحل فنزويلا

وزادت 44 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 60.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 56.92 دولار للبرميل.ويتعقب الأمريكي أيضا ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، فيما ستكون ثاني عملية من نوعها في مطلع الأسبوع والثالثة في أقل من أسبوعين إذا نجحت، بحسب رويترز.ويقول محللون ان انتعاش أسعار النفط جاء بسبب التطورات الجيوسياسية بدءا من إعلان فرض حصار "كامل وشامل" على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات والتطورات اللاحقة، فضلا عن انباء بشأن ضربة اوكرانية بطائرات مسيرة على سفينة لاسطول الظل الروسي في البحر المتوسط، حيث يفقد السوق الامل بتوصل أوكرانيا وروسيا الى السلام في وقت قريب.انخفض وخام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو أربعة بالمئة في الأسبوع الذي بدأ في الثامن من كانون الأول.