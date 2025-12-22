عطلة رأس السنة ونهاية الأسبوع.. كم ستتأخر رواتب المتقاعدين لهذا لشهر؟

وقال مدير ، إن "الأول من كانون الثاني المقبل سيصادف يوم خميس وهو رسمية، يليه يوما الجمعة والسبت"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف أن "الصندوق يناقش مع المصارف هذه المسألة في محاولة لصرف الرواتب في موعدها من دون تأخير بسبب العطلة"، مؤكدا أن "الصندوق لا يستطيع صرف الراتب التقاعدي قبل اليوم الأول من كل شهر لان هذا الأمر يسبب تداخلا مع النظام المصرفي، لأن الراتب يتسلمه المتقاعد مع بداية الشهر وليس مع نهايته كالموظف.وبين جاسم، أن "صرف الراتب التقاعدي قبل اليوم الأول من كل شهر يتسبب بخلل، وهو تسلم المتقاعد لراتبين خلال الشهر نفسه".ومن غير المعلوم ما اذا كانت ستستطيع اقناع المصارف في صرف رواتب المتقاعدين خلال أيام العطل ام لا، فيما تقول المؤشرات ان رواتب المتقاعدين ربما ستتاخر لاكثر من 4 الى 5 أيام عن موعدها للشهر الجديد.