الدولار يسجل ارتفاعا جديدا في بورصات العراق

وفي صباح اليوم الاثنين ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142900 دينار لكل 100 دولار أمريكي. في حين سجلت يوم أمس الأحد 142650 ديناراً مقابل 100 دولار.وفي محال الصرافة بالأسواق المحلية في ، بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.أما في ، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141650 دينار مقابل 100 دولار.