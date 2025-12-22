النفط: تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف بداية 2027

وقال في بيان ورد لـ ، إن "المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى للوزارة"، لافتاً إلى أن "طاقته الاستثمارية تُقدَّر بنحو 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، سيتم استثمارها تدريجياً ضمن التصاميم المعتمدة، بما يعزز إمدادات الوقود للشبكة الوطنية ويدعم استقرار منظومة الطاقة".وأضاف وكيل الوزارة، أن "الأعمال تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، وأن التشغيل الابتدائي للمشروع محدد في الربع الأول من عام 2027، مع التزام الوزارة وشركة بإكمال جميع المتطلبات الفنية والإنشائية ضمن هذا الإطار الزمني".وتابع الوكيل، أن "المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل حرق الغاز المصاحب، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على وملف الطاقة في ".