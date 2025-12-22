الدولار في بغداد وكردستان يتجه نحو ارتفاع جديد

سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إغلاق البورصة في واربيل.



سعر البيع: 143500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 142500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 142100 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 142000 دينار مقابل 100 دولار.

