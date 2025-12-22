السوداني يشاور خبراء الاقتصاد لرسم السياسات المالية: المرحلة تتطلب قرارات متوازنة

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن " ، استقبل اليوم الاثنين، نخبةً من الخبراء وأساتذة الجامعات العراقية المتخصصين في المجالين الاقتصادي والمالي، وجرى استعراض التطورات الاقتصادية الراهنة، والتحديات المرتبطة بالإدارة المالية العامة، والتجارة الخارجية، بجانب مناقشة سبل تعزيز الاستقرار المالي، وجهود الحكومة في مجال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق ودعم القطاع الخاص وإشراكه في الخطط التنموية، وتحفيز النشاط الإنتاجي، وخلق المزيد من فرص العمل".وأكد ، أن "هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى الرؤى المهنية المتخصصة، لمناقشة جملة من القضايا الاقتصادية والمالية والتجارية، في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات وتحديات، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في ".وأشار رئيس إلى "أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية في رسم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات متوازنة تجمع بين المعالجة الآنية للتحديات، والعمل المتواصل على إصلاحات هيكلية تضمن الاستدامة الاقتصادية وحماية الاستقرار الاجتماعي".وفي هذا الإطار، وجه السوداني "باستمرار هذه المشاورات وعكس مخرجاتها على رؤى الحكومة وتوجهاتها الاقتصادية، بما يعزز فاعلية القرار ويواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة".من جانبهم، قدّم الاقتصاديون المشاركون جملةً من الرؤى والمقترحات العملية، مؤكدين دعمهم لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز مسار الإصلاح، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم التنمية الشاملة في البلاد.