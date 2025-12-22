جنون الذهب مستمر.. أسعار قياسية جديدة فوق 4400 دولار للأوقية

صعد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليصل إلى 4397.16 دولاراً للأونصة، بعد أن تجاوز حاجز 4400 دولار ليسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 4402.3 دولار.ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.98% لتصل إلى 4430.30 دولاراً للأونصة.منذ مطلع العام الجاري حقق الذهب مكاسب بنسبة 67% حتى الآن، محطماً العديد من الأرقام القياسية ومتجاوزاً حاجز 3000 و4000 دولار للأونصة لأول مرة، ويستعد الذهب لتحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1979.