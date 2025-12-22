"تصعيد اميركي" يقفز بأسعار النفط

صعدت 0.8%، إلى 61.00 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 0.8%، إلى 56.99 دولاراً للبرميل.وقال مسؤولون لرويترز أمس الأحد إن الأميركي يتعقب أيضاً ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، في ما قد تكون ثاني عملية من نوعها مطلع الأسبوع والثالثة خلال أقل من أسبوعين، في حال نجاحها.