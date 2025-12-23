مستشار حكومي يكشف أسباب "الضغوط المالية".. هل ينتقل تأثيرها على المواطنين؟

وقال صالح ان "تذبذب السيولة الشهريَّة لا يُمثل فجوةً ماليَّةً حقيقيَّةً، بل هو انعكاسٌ لتقلّبات أسعار النفط ومحدوديَّة الإيرادات غير النفطيَّة".وشدد على أهميَّة الإصلاحات البنيويَّة لضمان استقرار الماليَّة العامَّة وتجنّب الأزمات المستقبليَّة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح أنَّ "ضبط الإنفاق التشغيليِّ وإعادة توجيهه نحو الالتزامات الأساسيَّة مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الحماية الاجتماعيَّة والقطاعات الحسَّاسة، يُمثلان صمام أمانٍ يمنع انتقال الضغوط الماليَّة إلى المواطنين".