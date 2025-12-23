حل جذري للازدحام والسكن.. الحلقي الرابع ينتظر 3 مليار دولار لتغيير وجه بغداد

وقال وزير الإعمار والإسكان إن " الحلقي دخل فعلياً مرحلة التنفيذ، بعد استكمال جميع التحضيرات الفنية والمخططات الهندسية، بانتظار توفير التخصيصات المالية اللازمة للشروع بالأعمال الميدانية".وأوضح أن "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والخدمي، لما يمثله من حلٍّ جذري للاختناقات المرورية وتحفيز حركة النقل والتجارة داخل المدن"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وتبلغ كلفة الطريق الحلقي الرابع 3 مليار دولار، ويرى مختصون ان انجاز الطريق لايؤدي الى جذري للاختناقات المرورية فحسب، بل يعمل على توسيع العاصمة ويحل ازمة السكن ايضًا، مايعني انه يؤدي لحل ازمتين مزدوجتين.