الدولار يواصل الصعود وسط مخاوف من تجاوزه حاجز الـ145 الفا

– اقتصادي

تواصل أسعار صرف الدولار ارتفاعها امام الدولار بعد انخفاضات متتالية استمرت لفترة وقتية.

وبلغت أسعار صرف الدولار في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء كالاتي

سعر البيع: 143750 دينارا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 142750 دينارا مقابل 100 دولار.

