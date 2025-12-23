الذهب يقترب من المليون دينار عراقي للمثقال الواحد

– اقتصادي

شهدت أسعار بيع الذهب في الأسواق المحلية بالعراق ارتفاعا ملحوظا والذي بدأ يقترب من حاجز المليون دينار للمثقال الواحد.

وبلغت أسعار بيع الذهب في محال الصاغة، وفقا للتالي:

بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 905 آلاف و915 ألف دينار.

بيع المثقال العراقي بين 875 ألف و885 ألف دينار.

