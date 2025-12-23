الصفحة الرئيسية
ترامب يعلن عزمه زيادة عدد حاملات الطائرات
عالميا.. الذهب يصعد لمستوى قياسي والفضة تسجل ذروة جديدة
اقتصاد
2025-12-23 | 06:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
346 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
لامس الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً، مقترباً من اختراق حاجز 4500 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، مع تصاعد الإقبال على
المعدن
الأصفر كملاذ آمن في ظل التوتر بين
الولايات المتحدة
وفنزويلا، فيما سجلت الفضة أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وبحسب "سكاي نيوز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4476.15 دولار للأونصة، بعدما بلغ في وقت سابق 4497.55 دولار، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4509.80 دولار للأونصة.
ويرى محللون أن تصاعد التوتر بين
واشنطن
وكراكاس يعزز الطلب التحوطي على الذهب، بالتوازي مع توقعات الأسواق بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية، ما يزيد جاذبية الأصول غير المدرّة للعائد.
كما تلقى الذهب دعماً إضافياً من تقارير عن احتمال اختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي مطلع العام المقبل، في وقت تسعّر فيه الأسواق خفضين للفائدة خلال العام القادم.
وسجّل الذهب مكاسب تتجاوز 70 بالمئة منذ بداية العام، مدعوماً بمزيج من المخاطر الجيوسياسية، ورهانات التيسير النقدي، وعمليات شراء واسعة من البنوك المركزية، إلى جانب تجدد التدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة.
كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 69.44 دولار للأونصة بعد ملامسة 69.98 دولار، مع مكاسب سنوية تفوق 141 بالمئة بدعم نقص المعروض والطلب الصناعي.
وقفز البلاتين بنسبة 2.2 بالمئة إلى 2167.25 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في أكثر من 17 عاماً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.5 بالمئة إلى 1803.91 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
