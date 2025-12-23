الدولار يحافظ على ثباته في بغداد وكردستان

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار، استقراراً مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء، في واربيل.



سعر البيع: 143,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 142,500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 142,100 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 142,000 دينار مقابل 100 دولار.

