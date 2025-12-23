العراق يستقبل أول شحنة ترانزيت دولية من إيران إلى الكويت

وقالت الهيئة في بيان، "تم استقبال أول شحنة ترانزيت دولية قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منفذ الشلامجة الحدودي، والمتجهة إلى مرورًا بمنفذ ، وذلك ضمن نظام التير (TIR) وباستخدام أنظمة التتبع والقفل الإلكتروني المعتمدة دوليًا".

وأضاف البيان "يُعد هذا الحدث نقلة استراتيجية نوعية في مسار تطوير عمل الترانزيت في ، بعد تفعيل هذا الخط الحيوي المهم، لما له من أثر مباشر في تعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة الأمن الكمركي، وتقليل زمن وكلفة النقل، بما ينسجم مع المعايير الدولية لاتفاقية (TIR) ويعزز تنافسية الممرات العراقية".



وأكد للهيئة العامة للكمارك أن "هذا الإنجاز يمثل ثمرة لنهج إداري إصلاحي واضح يهدف إلى تحديث الإجراءات الكمركية وتبني الحلول الرقمية الذكية"، مشددًا على أن الهيئة ماضية في تحويل العراق إلى عقدة ترانزيت إقليمية فاعلة تربط دول الجوار وتخدم سلاسل الإمداد الدولية بثقة وأمان.