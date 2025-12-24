أسعار النفط ترتفع وتواصل مكاسب الجلسة السابقة

وارتفعت أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 62.42 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 58.41 دولار.وزاد النفط بأكثر من اثنين بالمئة يوم الاثنين مع تسجيل أكبر مكاسبه اليومية في شهرين في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 تشرين الثاني. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء.وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديراته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام أمس الثلاثاء إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعا بقوة إنفاق المستهلكين.وقال المحلل لدى آي.جي في مذكرة "المكاسب التي تحققت خلال الليل جاءت مدعومة بالبيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث التي صدرت ليلة أمس على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية".وذكرت شركة هايتونج في تقرير لها أن الاضطرابات التي طالت صادرات فنزويلا كانت العامل الأبرز في دعم معنويات السوق، في حين تلقت الأسعار دعما بسبب استمرار الهجمات بين وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما.