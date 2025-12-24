مواقع التواصل مشتعلة بقرارات عودة ضريبة كارتات "الرصيد" وإعادة النظر بالحوافز

الوثائق من المفترض انها صادرة من لمجلس الوزراء وتتضمن قرارات جلسة للأسبوع الماضي والتي تضمنت أيضا تقليل وإيقاف الابتعاث للمسؤولين، وإعادة النظر باجور الرسوم في مختلف القطاعات، وإيقاف اصدار قرارات تتضمن دعما حكوميا، وإعادة النظر بحوافز الشركات الرابحة وجهات التمويل الذاتي، بالإضافة الى إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء عام 2024 المتضمن رفع حصة من الشركات الرابحة من 45% الى 75%.لم تنشر الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه التفاصيل على موقعها الرسمي بل اكتفت بنشر لجلسة الأسبوع الماضية والمعلنة من قبل مجلس الوزراء، لكن في مطلع قرارات مجلس الوزراء تم ذكر انه "أقر توصيات ، الخاصة بإجراءات تقليص الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، والتي جرى اقرارها يوم أمس الاثنين، وذلك ضمن اجراءات الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والإداري".وبالعودة الى قرارات للاقتصاد للأسبوع الماضي، فانها تضمنت معالجة مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث ومساواة رواتب ومخصصات منتسبي رئاسة الجمهورية والبرلمان برئاسة الوزراء، وتخفيض تخصيصات ايفاد موظفي الدولة بنسبة 90%، وتفعيل برنامج استيرادي وطني، وإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، والبطاقة التموينية وإعادة توجيهها، وإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية لإقليم التي تودع بحساب ، وإعادة النظر بتعريفة الكهرباء.وعلى ما يبدو ان بيان المجلس الوزاري للاقتصاد حينها لم يكشف جميع القرارات المتخذة، قبل ان تتسرب من خلال الوثائق الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما ينتظر الرأي العام موقفا من الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتأكيد الوثائق المتداولة.