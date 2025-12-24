سوق الذهب في العراق: لماذا يلامس المثقال حاجز الـ900 ألف وما علاقة "هندسة الدولار"؟

الباحث في الشؤون الاستراتيجية والسياسية والأمن الإقليمي، حسين عمران، يقدم اقتصادية بـ" استراتيجية"، موضحاً أن الإجابة بسيطة في ظاهرها، لكنها ثقيلة في معناها: "لأن الذهب نادر ومحدود ويمثل ثروة حقيقية، بينما الدولار مجرد ورق قطني محمي بالقوة الأميركية".يستند عمران إلى تقديرات " العالمي"، مشيراً إلى أن إجمالي الذهب المستخرج عبر التاريخ البشري يقارب 208 آلاف فقط. ويشمل ذلك احتياطيات البنوك، الحلي، والذهب الصناعي.ويوضح الباحث المفارقة المذهلة: "لو جمعنا كل ذهب البشرية في مكعب واحد، لكان حجمه تقريباً (23×23) متراً فقط؛ أي أنه من بناية صغيرة". في المقابل، يتجاوز إجمالي الأموال الدولارية بكل أشكالها (ودائع، سندات، حسابات إلكترونية) الـ 53 تريليون دولار، بينما النقد الورقي (Physical Cash) لا يتجاوز 2.3 تريليون دولار.هذه الأرقام تعني حقيقة صادمة: الذهب الموجود بالعالم كله لا يغطي سوى 4% فقط من قيمة الدولار المتداول عالمياً. فما هو الغطاء للبقية؟ الجواب بحسب عمران: "الباقي ورق محمي بالأساطيل الأميركية، والقواعد العسكرية، والهيمنة المالية لواشطن".يشرح عمران أن هيمنة الدولار لم تكن صدفة بل "هندسة" بدأت بعد الحرب العالمية الثانية. ففي عام 1944، وعبر مؤتمر "بريتون وودز"، تعهدت بأن كل 35 دولاراً تساوي أونصة ذهب واحدة، ليصبح الدولار هو العملة المرجعية المغطاة بالذهب.لكن "قواعد اللعبة" تغيرت جذرياً في عام 1971، حين فجّر الرئيس الأميركي ريتشارد نيسكون مفاجأة "فك الارتباط بالذهب". ويصف عمران هذه اللحظة بأسلوبه الخاص: "نيكسون قفص على العالم وقال لهم: لا يوجد غطاء ذهب بعد اليوم، الدولار يخضع للعرض والطلب فقط". ورغم الصدمة، لم يحتجّ أحد؛ لأن الاحتجاج يعني تحول أرصدة الدول الدولارية إلى "ورق بلا قيمة" في لحظة واحدة.يختتم الباحث حسين عمران رؤيته بالوقوف عند الجملة الشهيرة لنيكسون: "يجب أن نلعب اللعبة بالطريقة التي صممناها بها.. وعلى الآخرين أن يلعبوا بالطريقة نفسها".ومنذ ذلك اليوم، بقيت التجارة العالمية والنفط رهينة النفوذ الأميركي لا الغطاء الذهبي. لذا، وفي كل مرة تهتز فيها الثقة بالقوة الأميركية، تهرب المصارف وصناديق الاستثمار فوراً من "الورق" لتعود إلى "الذهب".والخلاصة التي يتركها عمران هي جوهر الصراع المالي العالمي: "الدولار قوي بالقوة.. بينما الذهب قوي بالقيمة".