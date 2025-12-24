الدولار يرتفع في بغداد واربيل مع إغلاق البورصة

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً امام الدينار العراقي في واربيل، مع الإغلاق البورصة.



سعر البيع: 143750 ديناراً مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 142750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 142150 ديناراً لكل 100 دولار

