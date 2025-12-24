الدولار يسجل أسوء أداء منذ 2003

وواصل الدولار تراجعه في التعاملات الآسيوية، إذ لم تنجح قوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في تغيير توقعات السياسة النقدية، ما عزز رهانات الأسواق على خفضين إضافيين للفائدة خلال العام المقبل.وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات عند 97.767، ويتجه لتكبد خسارة سنوية بنحو 9.9 بالمئة، وهي الأكبر منذ عام 2003.وشهد الدولار تقلبات حادة هذا العام، مدفوعاً بتداعيات الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي، ، وما أثارته من أزمة ثقة في الأصول الأميركية في فترات سابقة.كما غذّت المخاوف المتعلقة بتنامي نفوذ على الاحتياطي الاتحادي تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي، وهو ما انعكس سلباً على أداء العملة.