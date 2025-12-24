الشركة العالمية للبطاقة الذكية تعلن إطلاق مبادرة (0% عمولة) لدعم التجار

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، انه "سيتم إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم التجار وتحفيز نمو الأعمال، وذلك ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2026، حيث ستطبق نسبة عمولة (0%) على التاجر لجميع عمليات الدفع الإلكتروني".وأضافت ان "المبادرة تشمل جميع المدفوعات المنفذة عبر أجهزة (POS) وتطبيق سوبركي، دون أي استقطاعات أو عمولات خفية، بما يضمن للتاجر الاحتفاظ بكامل أرباح كل عملية بيع"، مشيرة الى ان "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالي، وتشجيع التحول نحو الدفع الإلكتروني، وتوفير بيئة عمل أكثر شفافية وربحية للتجار في مختلف القطاعات".وأكدت الشركة "توفير أجهزة الدفع مجانًا للتجار الراغبين بالانضمام إلى منظومة كي، مع إمكانية التسجيل بسهولة عبر تطبيق سوبركي"، لافتا الى ان "عام 2026 سيكون عامًا للنمو الحقيقي والأرباح الأوضح للتجار، في شراكة قائمة على الثقة والدعم المستمر".