بيانات رسمية: تراجع صادرات النفط العراقي إلى 3.55 مليون برميل يوميًا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهوا الك
من
09:30 AM
الى
10:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551193-639023345197395608.jpeg
بيانات رسمية: تراجع صادرات النفط العراقي إلى 3.55 مليون برميل يوميًا
اقتصاد
2025-12-26 | 03:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
64 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أظهرت بيانات رسمية، أن صادرات النفط العراقي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 تراجعت 25 ألف برميل يوميًا، مع التزام
بغداد
بتعهداتها في إطار تحالف أوبك+ خلال الربع الأخير من العام.
يعكس أداء صادرات
العراق
من النفط الخام خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، استقرار عمليات التحميل من المواني الجنوبية، واستمرار تدفُّق الشحنات عبر المنافذ الرئيسة.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن صادرات النفط العراقي في
نوفمبر
سجّلت متوسطًا يوميًا يبلغ نحو 3.553 مليون برميل، مقارنة بالمستوى المحقق في أكتوبر/تشرين الأول عند 3.578 مليون برميل، ما يعكس التحديات التي واجهت البلاد في أعقاب إعلان شركة لوك أويل الروسية حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة 2.
وأظهرت بيانات تتبّع السفن أن صادرات العراق من النفط الخام المنقول بحرًا خلال نوفمبر/تشرين الثاني تبلغ 3.403 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.402 مليون برميل يوميًا أكتوبر/تشرين الأول السابق له..
صادرات النفط العراقي في نوفمبر 2025
بحسب بيانات
شركة تسويق النفط
الحكومية "سومو"، يبلغ إجمالي صادرات النفط العراقي في نوفمبر 2025 نحو 106 ملايين و593 ألفًا و352 برميلًا، مقارنة بصادرات أكتوبر/تشرين الأول التي سجلت 110 ملايين و923 ألفًا و47 برميلًا.
وتُظهر البيانات أن الكميات المصدّرة إلى
الأردن
خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغت مستوى 299 ألف و824 برميلًا، استمرارًا لاستئناف التدفقات الذي بدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بعد توقُّف دام عدّة أشهر منذ أواخر يونيو/حزيران.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، بلغت صادرات
نفط البصرة
خلال نوفمبر/تشرين الثاني نحو 98 مليونًا و709 آلاف و795 برميلًا، مقارنة مع 104 ملايين و816 ألفًا و106 براميل في أكتوبر/تشرين الأول، في حين بلغت صادرات نفط
كردستان
عبر ميناء جيهان التركي نحو 7 ملايين و583 ألفًا و733 برميلًا، مقابل 5 ملايين و834 ألفًا و864 برميلًا في الشهر السابق.
أمّا على صعيد العائدات، فتُقدّر إيرادات صادرات النفط العراقي في نوفمبر 2025 بنحو 6.595 مليار دولار، مقارنة بـ7.03 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، و6.962 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، مدفوعة بتغيرات الأسعار العالمية وحجم الشحنات.
وتُظهر بيانات "سومو" أن الأسواق الآسيوية ما زالت تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات النفط العراقي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مواصلةً الاتجاه السائد منذ مطلع العام الجاري، في ظل الطلب المستقر من
الصين
والهند وعدد من الاقتصادات الناشئة.
كما تؤكد المؤشرات التشغيلية أن مستويات التحميل من المواني الجنوبية خلال نوفمبر/تشرين الثاني تراجعت على خلفية أزمة حقل غرب القرنة 2.
حقل غرب القرنة 2
دفعت العقوبات التي فرضتها
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب على "لوك أويل"
الشركة الروسية
إلى إعلان حالة القوة القاهرة بحقل غرب القرنة 2، في ضربة لإنتاج أحد أكبر الحقول النفطية عالميًا.
حينها، وصف مدير عام شركة "سومو"، علي نزار الشطري، إعلان القوة القاهرة في حقل غرب القرنة 2 العراقي بأنه مخالف للقانون؛ لأنه جاء من طرف واحد، وهو شركة لوك أويل الروسية، مشيرًا إلى تولّي الشركات العراقية تشغيل الحقل.
يعدّ الحقل، بإنتاجه المقدَّر بنحو 460 ألف برميل يوميًا، واحدًا من أكبر الحقول العالمية، وشكّل لسنوات محورًا للتنافس بين الشركات الكبرى، ما يجعل أيّ تغيّر في إدارته عاملًا مؤثرًا في مستقبل تطوير الحقول العراقية.
وتولّت شركة "سومو" بيع جزء من إنتاج الحقل مباشرةً للمصافي، قبل إعادة توزيع الكميات المتبقية على المنتجين داخل البلاد؛ وهو ما يجعل الإغلاق مؤثرًا في التدفقات اليومية.
صادرات العراق واتجاهات السوق
تعكس صادرات النفط العراقي في نوفمبر 2025 استمرار التزام
بغداد
بتنفيذ قرار زيادة إنتاج مجموعة الـ8 ضمن تحالف أوبك+، وهو القرار الذي من المقرر تعليقه خلال الربع الأول من العام المقبل 2026.
وكانت مجموعة الـ8 في تحالف أوبك+، بقيادة
السعودية
وروسيا، قد أقرّت زيادة شهرية تدريجية بواقع 137 ألف برميل يوميًا، تبدأ من نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، قبل التوقف المؤقت للزيادات مطلع العام المقبل، ولمدة 3 أشهر متتالية.
وتُظهر بيانات شركة "سومو" أن الالتزام بسياسات الإنتاج، بالتوازي مع تحسُّن حركة الشحن البحري، منحَ صادرات النفط العراقي في نوفمبر/تشرين الثاني دعمًا إضافيًا، مع تحسُّن نسبي في الأسعار العالمية واتّساع قاعدة الطلب.
يشار إلى أن الخطط المعلنة من
وزارة النفط
العراقية بشأن الإنتاج خلال المرحلة المقبلة تتضمن اعتماد آليات تعويض مرنة في حال تجاوز الحصص أو خفضها، بما ينسجم مع أهداف تحالف أوبك+ الرامية إلى ضبط المعروض العالمي وتفادي فائض الإمدادات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
صادرات النفط العراقي ترتفع 87 ألف برميل يومياً في أيلول 2025
05:09 | 2025-10-26
العراق يرفع صادراته النفطية 173 ألف برميل يوميًا في تشرين الاول 2025
03:53 | 2025-11-26
دول "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بـ137 ألف برميل يوميا
07:27 | 2025-10-05
اوبك+ تتجه لزيادة انتاج النفط 137 الف برميل يومياً
09:54 | 2025-09-28
بيانات رسمية
تراجع صادرات النفط العراقي إلى 3.55 مليون برميل يوميًا
إدارة الرئيس الأميركي
شركة تسويق النفط
الشركة الروسية
السومرية نيوز
النفط العراق
إدارة الرئيس
وزارة النفط
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ابتداءً من الغد.. موجة أمطار وثلوج وضباب تباغت العراق
محليات
33.71%
01:09 | 2025-12-25
ابتداءً من الغد.. موجة أمطار وثلوج وضباب تباغت العراق
01:09 | 2025-12-25
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
دوليات
29.13%
10:05 | 2025-12-24
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
10:05 | 2025-12-24
بعد حديث ساكو عن "التطبيع".. بيان غاضب من رئاسة التحالف المسيحي في العراق
سياسة
19.19%
05:21 | 2025-12-25
بعد حديث ساكو عن "التطبيع".. بيان غاضب من رئاسة التحالف المسيحي في العراق
05:21 | 2025-12-25
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
17.98%
02:30 | 2025-12-25
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
02:30 | 2025-12-25
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
الأكثر مشاهدة
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
اخترنا لك
هل تكفي إيرادات تشرين الثاني لتغطية رواتب الموظفين؟.. باحث يكشف عن "عجز"
06:05 | 2025-12-26
لماذا يبقى نفط كردستان استثناءً؟.. مقارنة بين "عقود الخدمة" في الجنوب و"المشاركة" في الشمال
03:47 | 2025-12-26
النفط يرتفع بشكل طفيف.. ويتجه لاختتام اكبر انخفاض سنوي منذ كورونا
00:33 | 2025-12-26
تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
06:53 | 2025-12-25
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
02:30 | 2025-12-25
الشركة العالمية للبطاقة الذكية تعلن إطلاق مبادرة (0% عمولة) لدعم التجار
10:34 | 2025-12-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.