الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهوا الك
من
09:30 AM
الى
10:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551195-639023357386330850.jpg
لماذا يبقى نفط كردستان استثناءً؟.. مقارنة بين "عقود الخدمة" في الجنوب و"المشاركة" في الشمال
اقتصاد
2025-12-26 | 03:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
356 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أعلنت
شركة تسويق النفط العراقية
"سومو"، الخميس، عن توصل الأطراف الثلاثة المعنية بملف
نفط إقليم كردستان
إلى اتفاق يقضي بتمديد العمل بالاتفاقية الحالية، وسط جدل قانوني واستراتيجي حول طبيعة هذه العقود واختلافها عن آليات التصدير في المحافظات الوسطى والجنوبية.
وصرح مدير عام شركة "
سومو
"، علي
نزار
، بأن
الحكومة الاتحادية
وحكومة
إقليم كردستان
والشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، قرروا تمديد الاتفاقية الموقعة بينهم والخاصة باستئناف تصدير النفط لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مشيراً إلى أن "سريان الاتفاقية سيستمر حتى 31 آذار 2026".
لماذا الاتفاق "ثلاثي"؟
وفي
قراءة
لهذا القرار، يرى باحثون في الشؤون الاستراتيجية أن استمرار العمل بـ"الاتفاق الثلاثي" (بغداد – الإقليم – الشركات) يعد آلية استثنائية تثير تساؤلات جوهرية حول وحدة السياسة النفطية.
ويوضح
الباحث في الشؤون الاستراتيجية والسياسية والأمن الإقليمي حسين عمران
في منشور تابعته
السومرية نيوز
، أن بيع نفط الإقليم لا يزال يتم بمعزل عن الآليات المتبعة في باقي
العراق
، حيث تتفرد شركة "سومو" في المحافظات الاتحادية بكافة مراحل العملية (التفاوض، إبرام العقود، تحديد الأسعار، واستلام الإيرادات)، بينما يبقى نفط الإقليم خاضعاً لاتفاقات خاصة تشارك فيها الشركات الأجنبية كطرف أصيل.
مقارنة: النفط الاتحادي مقابل نفط الإقليم
تظهر المقارنة الفنية فروقاً جوهرية في إدارة الملفين، تُلخص في النقاط التالية:
نوع العقود:
في باقي العراق تُعتمد "عقود الخدمة" (أجر ثابت للشركات مقابل البرميل)، بينما يعتمد الإقليم "عقود المشاركة بالإنتاج" (PSC)، حيث تملك الشركات حصة من النفط والسعر والربح.
آلية التسويق:
"سومو" هي المسوق الحصري للنفط الاتحادي، بينما في الإقليم قد تُسوق الشركات الأجنبية أو شركات الإقليم النفط مباشرة عبر وسطاء.
الشفافية والإيرادات:
إيرادات النفط الاتحادي تذهب كاملة للخزينة وتخضع لرقابة
ديوان الرقابة المالية
والبرلمان، أما في الإقليم فتُخصم تكاليف الإنتاج والنقل المرتفعة وأرباح الشركات قبل وصول المبالغ المتبقية، مما يقلل من مستوى الشفافية.
عقدة الدستور والمادة 112
ويعود أصل الخلاف – بحسب عمران - إلى تفسير المادة 112 من الدستور العراقي التي تنص على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي.
وهنا يبرز
انقسام
حاد،
حيث ترى حكومة
بغداد
أن الإدارة يجب أن تكون مشتركة والتسويق اتحادياً حصرياً لكل الحقول، ولا يجوز للإقليم التعاقد أو البيع منفرداً. أما الإقليم يفسر المادة بأنها تسري فقط على الحقول المنتجة قبل عام 2005، أما الحقول الجديدة المكتشفة بعد ذلك التاريخ، فهي من حق الإقليم إدارةً وتعاقداً.
ويخلص المختصون إلى أن غياب "قانون النفط والغاز الاتحادي" والعبارات المرنة في الدستور جعلت من ملف النفط ورقة سياسية تُفسر حسب مصلحة كل طرف، مما يجعل من "الاتفاقات المؤقتة" حلاً اضطرارياً لضمان تدفق الصادرات بانتظار تشريع قانوني حاسم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
تشخيص معلومات "لم تُعلن" في اتفاق استئناف تصدير نفط كردستان
04:31 | 2025-09-30
شاهد بنفسك.. "مقارنة مرعبة" لمستويات المياه في 3 خزانات عراقية الان مقارنة بالعام الماضي (صور)
06:16 | 2025-10-31
"أوبك+" يبقي على إنتاج النفط دون تغيير لعام 2026
10:53 | 2025-11-30
قبيل انطلاق "السباق الاخير" نحو ملحق المونديال.. مقارنة للمواجهات التاريخية بين العراق والامارات
02:16 | 2025-11-17
لماذا يبقى نفط كردستان استثناءً
مقارنة بين "عقود الخدمة" في الجنوب و"المشاركة" في الشمال
شركة تسويق النفط العراقية
ديوان الرقابة المالية
الحكومة الاتحادية
نفط إقليم كردستان
شركة تسويق النفط
الأمن الإقليمي
إقليم كردستان
السومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ابتداءً من الغد.. موجة أمطار وثلوج وضباب تباغت العراق
محليات
33.71%
01:09 | 2025-12-25
ابتداءً من الغد.. موجة أمطار وثلوج وضباب تباغت العراق
01:09 | 2025-12-25
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
دوليات
29.13%
10:05 | 2025-12-24
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
10:05 | 2025-12-24
بعد حديث ساكو عن "التطبيع".. بيان غاضب من رئاسة التحالف المسيحي في العراق
سياسة
19.19%
05:21 | 2025-12-25
بعد حديث ساكو عن "التطبيع".. بيان غاضب من رئاسة التحالف المسيحي في العراق
05:21 | 2025-12-25
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
17.98%
02:30 | 2025-12-25
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
02:30 | 2025-12-25
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
الأكثر مشاهدة
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
اخترنا لك
هل تكفي إيرادات تشرين الثاني لتغطية رواتب الموظفين؟.. باحث يكشف عن "عجز"
06:05 | 2025-12-26
بيانات رسمية: تراجع صادرات النفط العراقي إلى 3.55 مليون برميل يوميًا
03:27 | 2025-12-26
النفط يرتفع بشكل طفيف.. ويتجه لاختتام اكبر انخفاض سنوي منذ كورونا
00:33 | 2025-12-26
تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
06:53 | 2025-12-25
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
02:30 | 2025-12-25
الشركة العالمية للبطاقة الذكية تعلن إطلاق مبادرة (0% عمولة) لدعم التجار
10:34 | 2025-12-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.