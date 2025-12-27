العراق يمنع استيراد 11 محصولا

وقال ، للوكالة الرسمية تابعته ، ان "سياسة الاستيراد تعتمد على الرزنامة الزراعية والتي تحدث باستمرار وفق وفرة وشح المنتج المحلي، وبما يضمن توفر المحاصيل ومنع ارتفاع الأسعار"، مبيناً ان "اخر تحديث للرزنامة شمل منع استيراد 11 محصولاً".واوضح ان "المنع شمل محاصيل الشوندر، والشلغم، والخس، والقرنابيط، واللهانة، والشجر والباذنجان، والبطاطا، اضافة الى بيض المائدة، والدجاج، والعسل، والتمر"، لافتاً الى ان "استيراد الطماطم مسموح حالياً، وقد يعاد منعه لاحقاً بحسب وضع الإنتاج المحلي، كون هذه المحاصيل متغيرة، ويتراوح عددها عادة بين 7 الى 11 محصولاً".