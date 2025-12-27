توقف الغاز الإيراني.. هل دخل العراق "العتمة الشتوية" بقرار سياسي أم تقني؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
10:50 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551357-639024211842124098.jpg
توقف الغاز الإيراني.. هل دخل العراق "العتمة الشتوية" بقرار سياسي أم تقني؟
اقتصاد
2025-12-27 | 03:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
391 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أثار إعلان وزارة الكهرباء عن توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل موجة تساؤلات واسعة، ليس فقط داخل
العراق
الذي يعتمد جزء مهم من منظومته الكهربائية عليه، بل أيضا في الأوساط الإقليمية التي تراقب ملف الطاقة بوصفه أحد مفاتيح التوازن السياسي والاقتصادي في المنطقة.
وسرعان ما فتح الخبر الباب أمام عدة تساؤلات، هل هو قرار سياسي أم إجراء تقني موسمي؟ وهل يعكس التوقف أزمة عابرة، أم انسدادا هيكليا في نموذج تصدير الغاز الإيراني؟
من جانبها، حذرت
بغداد
من تأثيرات مباشرة على إنتاج الكهرباء، خاصة في محطات تعتمد بشكل أساسي على الغاز الإيراني.
تحدٍ حقيقي
ويمثل هذا التطور تحديا حقيقيا للعراق، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 35% من قدرته الكهربائية تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الغاز الإيراني، وهو ما يجعل أي انقطاع -حتى لو كان مؤقتا- عامل ضغط على شبكة تعاني أصلا من التهالك وسوء الكفاءة.
في المقابل، وبحسب ما نشرته
وكالة تسنيم الإيرانية
، فإن
طهران
وبغداد كانتا قد مددتا عقد تصدير الغاز لمدة 5 سنوات، في إطار اتفاق طويل الأمد يعكس استقرار العلاقة في هذا القطاع الحيوي. فكيف يمكن لعقد طويل الأمد أن يتزامن مع توقف كامل للتصدير؟
الإجابة -وفق
مصادر إيرانية
- لا تكمن في السياسة، بل في الاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك داخل
إيران
نفسها، خاصة في فترات الذروة الشتوية.
عُرف عالمي
توضح
الخبيرة في شؤون النفط والغاز عرفانه تاجيكي
، أن الغاز في إيران يُستخدم أساسا في مسارين رئيسيين:
الأول: توليد الكهرباء عبر محطات تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي.
الثاني: الاستهلاك المنزلي والتجاري لأغراض التدفئة.
وأشارت
الخبيرة تاجيكي
إلى أن طهران تنتج في المتوسط نحو 700 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، يأتي معظمه من حقل
بارس
الجنوبي، إلا أن هذا الرقم يتذبذب صعودا وهبوطا تبعا للعوامل التقنية والمناخية.
وأضافت أنه في فصل
الشتاء
يتغير توزيع الأولويات بشكل حاد، إذ تذهب الحصة الكبرى من الغاز إلى القطاع المنزلي بوصفه أولوية اجتماعية وسياسية للدولة، ونتيجة لذلك، يتم تقليص إمدادات القطاعات الصناعية ومحطات الكهرباء التي تلجأ بدورها إلى الوقود البديل مثل الغازويل أو المازوت، رغم كلفته البيئية والاقتصادية.
ووفقا لها، فإن "خفض أو وقف صادرات الغاز في الشتاء ليس أمرا استثنائيا، بل بندا معروفا ومدرجا في العقود طويلة الأمد، التي تنص صراحة على أولوية تلبية الطلب الداخلي في بلد المنشأ". وأكدت أن هذا النمط ليس خاصا بإيران، بل هو عرف عالمي في عقود تصدير الغاز عبر الأنابيب، بما في ذلك عقود
روسيا
مع أوروبا.
"تكرر في سنوات ماضية"
هذا الطرح يعززه أيضا
عضو مجلس إدارة
غرفة التجارة المشتركة
بين إيران والعراق حميد حسيني
، الذي أكد أن توقف التصدير الحالي "مقطعي وعادي"، وسبق أن تكرر في سنوات ماضية، دون أن يؤدي إلى انهيار العلاقة الطاقية بين البلدين.
وأوضح أن الاتفاق القائم بين طهران وبغداد ينص على تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهو رقم لا يتم توزيعه بالتساوي على مدار العام. ففي فصلي الربيع والصيف، حين ينخفض الاستهلاك المحلي الإيراني، ترتفع كميات التصدير، بينما يتم تقليصها، وأحيانا وقفها مؤقتا، في الخريف والشتاء.
وبحسب
حسيني
، فإن
العراق
يدرك طبيعة الأزمة الإيرانية ويعي أن انقطاع الغاز في الشتاء لا يشكل ضغطا حادا كما في الصيف، حيث ينخفض الطلب الكهربائي نسبيا بسبب تراجع استخدام أجهزة التكييف.
أزمة هيكلية
من ناحية أخرى، طرح
تحليل صحيفة "جهان صنعت" الإيرانية
قرار التوقف كجزء من أزمة هيكلية أعمق في ملف صادرات الغاز الإيراني.
وأشار تقريرها إلى تراكم ديون عراقية، وتعقيدات مالية ناجمة عن العقوبات، إضافة إلى ضعف الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للغاز داخل إيران، ما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التصديرية بشكل مستدام.
ووفق
تحليل الصحيفة الإيرانية
، فإن مشروع تصدير الغاز إلى العراق، الذي بدأ قبل أكثر من عقد، لم يحقق العوائد الإستراتيجية المأمولة، بل كشف
مع مرور الوقت
عن اختلال عميق في
إدارة الموارد
.
في المدى القصير، يرجح خبراء أن تعود صادرات الغاز إلى العراق تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الاستهلاك الداخلي في إيران، وفق النمط المعتاد.
أما في المدى المتوسط، فإن استمرار هذا السيناريو الدوري يطرح تساؤلات جدية حول جدوى النموذج الحالي لكل من طهران وبغداد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
الكهرباء تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل: المنظومة خسرت 4500 ميغاواط ولجأنا للمحلي
07:53 | 2025-12-23
اعلام إيراني يفسر "الأسباب الطارئة".. لماذا توقف ضخ الغاز الى العراق؟
01:53 | 2025-12-24
بعد توقف الغاز الإيراني كلياً… أول موقف رسمي من الكهرباء
02:21 | 2025-12-24
السفير الإيراني لدى بغداد: الفصائل حرّة بقرار حصر السلاح لكنها "متخوفة" من التبعات
03:57 | 2025-12-26
توقف الغاز الإيراني بالكامل
هل دخل العراق "العتمة الشتوية" بقرار سياسي أم تقني؟
غرفة التجارة المشتركة
وكالة تسنيم الإيرانية
عضو مجلس إدارة
إدارة الموارد
السومرية نيوز
مع مرور الوقت
وكالة تسنيم
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
سيول ورياح وامطار.. تحذير للعراقيين من ليل الغد والاحد: استعدوا
محليات
30.63%
15:56 | 2025-12-26
سيول ورياح وامطار.. تحذير للعراقيين من ليل الغد والاحد: استعدوا
15:56 | 2025-12-26
هزة أرضية تضرب العراق
محليات
25.4%
02:09 | 2025-12-27
هزة أرضية تضرب العراق
02:09 | 2025-12-27
نتنياهو يتهم العراق بـ"اضطهاد المسيحيين"
دوليات
24.94%
02:35 | 2025-12-26
نتنياهو يتهم العراق بـ"اضطهاد المسيحيين"
02:35 | 2025-12-26
السيد الصدر يعلق على حادثة تفجير مسجد الامام علي ويوجه رسالة لحكومة سوريا
محليات
19.03%
13:25 | 2025-12-26
السيد الصدر يعلق على حادثة تفجير مسجد الامام علي ويوجه رسالة لحكومة سوريا
13:25 | 2025-12-26
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
الأكثر مشاهدة
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
اخترنا لك
الدولار يتراجع مع إغلاق بورصة بداية الأسبوع
08:54 | 2025-12-27
الصين تفرض قيودا جديدة على تصدير الفضة بدءا من 2026 والأسواق تترقب الأثر
08:43 | 2025-12-27
من "لا شيء" إلى أصحاب مليارات.. ما أسرار ظاهرة "الثراء الفاحش والسريع" في العراق؟
07:00 | 2025-12-27
خبر سار يخص رواتب الموظفين
04:36 | 2025-12-27
مرصد يحذر من كارثة قد تضرب الاقتصاد العراقي
03:42 | 2025-12-27
العراق يمنع استيراد 11 محصولا
03:03 | 2025-12-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.