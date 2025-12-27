توقف الغاز الإيراني.. هل دخل العراق "العتمة الشتوية" بقرار سياسي أم تقني؟

وسرعان ما فتح الخبر الباب أمام عدة تساؤلات، هل هو قرار سياسي أم إجراء تقني موسمي؟ وهل يعكس التوقف أزمة عابرة، أم انسدادا هيكليا في نموذج تصدير الغاز الإيراني؟من جانبها، حذرتمن تأثيرات مباشرة على إنتاج الكهرباء، خاصة في محطات تعتمد بشكل أساسي على الغاز الإيراني.ويمثل هذا التطور تحديا حقيقيا للعراق، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 35% من قدرته الكهربائية تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الغاز الإيراني، وهو ما يجعل أي انقطاع -حتى لو كان مؤقتا- عامل ضغط على شبكة تعاني أصلا من التهالك وسوء الكفاءة.في المقابل، وبحسب ما نشرته، فإن وبغداد كانتا قد مددتا عقد تصدير الغاز لمدة 5 سنوات، في إطار اتفاق طويل الأمد يعكس استقرار العلاقة في هذا القطاع الحيوي. فكيف يمكن لعقد طويل الأمد أن يتزامن مع توقف كامل للتصدير؟الإجابة -وفق- لا تكمن في السياسة، بل في الاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك داخل نفسها، خاصة في فترات الذروة الشتوية.توضح، أن الغاز في إيران يُستخدم أساسا في مسارين رئيسيين:وأشارتإلى أن طهران تنتج في المتوسط نحو 700 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، يأتي معظمه من حقل الجنوبي، إلا أن هذا الرقم يتذبذب صعودا وهبوطا تبعا للعوامل التقنية والمناخية.وأضافت أنه في فصل يتغير توزيع الأولويات بشكل حاد، إذ تذهب الحصة الكبرى من الغاز إلى القطاع المنزلي بوصفه أولوية اجتماعية وسياسية للدولة، ونتيجة لذلك، يتم تقليص إمدادات القطاعات الصناعية ومحطات الكهرباء التي تلجأ بدورها إلى الوقود البديل مثل الغازويل أو المازوت، رغم كلفته البيئية والاقتصادية.ووفقا لها، فإن "خفض أو وقف صادرات الغاز في الشتاء ليس أمرا استثنائيا، بل بندا معروفا ومدرجا في العقود طويلة الأمد، التي تنص صراحة على أولوية تلبية الطلب الداخلي في بلد المنشأ". وأكدت أن هذا النمط ليس خاصا بإيران، بل هو عرف عالمي في عقود تصدير الغاز عبر الأنابيب، بما في ذلك عقود مع أوروبا.هذا الطرح يعززه أيضا، الذي أكد أن توقف التصدير الحالي "مقطعي وعادي"، وسبق أن تكرر في سنوات ماضية، دون أن يؤدي إلى انهيار العلاقة الطاقية بين البلدين.وأوضح أن الاتفاق القائم بين طهران وبغداد ينص على تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهو رقم لا يتم توزيعه بالتساوي على مدار العام. ففي فصلي الربيع والصيف، حين ينخفض الاستهلاك المحلي الإيراني، ترتفع كميات التصدير، بينما يتم تقليصها، وأحيانا وقفها مؤقتا، في الخريف والشتاء.