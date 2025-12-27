توقف الغاز الإيراني.. هل دخل العراق "العتمة الشتوية" بقرار سياسي أم تقني؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

توقف الغاز الإيراني.. هل دخل العراق "العتمة الشتوية" بقرار سياسي أم تقني؟

اقتصاد

2025-12-27 | 03:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
توقف الغاز الإيراني.. هل دخل العراق &quot;العتمة الشتوية&quot; بقرار سياسي أم تقني؟
المصدر:
الجزيرة نت
391 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

أثار إعلان وزارة الكهرباء عن توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل موجة تساؤلات واسعة، ليس فقط داخل العراق الذي يعتمد جزء مهم من منظومته الكهربائية عليه، بل أيضا في الأوساط الإقليمية التي تراقب ملف الطاقة بوصفه أحد مفاتيح التوازن السياسي والاقتصادي في المنطقة.

وسرعان ما فتح الخبر الباب أمام عدة تساؤلات، هل هو قرار سياسي أم إجراء تقني موسمي؟ وهل يعكس التوقف أزمة عابرة، أم انسدادا هيكليا في نموذج تصدير الغاز الإيراني؟

من جانبها، حذرت بغداد من تأثيرات مباشرة على إنتاج الكهرباء، خاصة في محطات تعتمد بشكل أساسي على الغاز الإيراني.

تحدٍ حقيقي
ويمثل هذا التطور تحديا حقيقيا للعراق، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 35% من قدرته الكهربائية تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الغاز الإيراني، وهو ما يجعل أي انقطاع -حتى لو كان مؤقتا- عامل ضغط على شبكة تعاني أصلا من التهالك وسوء الكفاءة.

في المقابل، وبحسب ما نشرته وكالة تسنيم الإيرانية، فإن طهران وبغداد كانتا قد مددتا عقد تصدير الغاز لمدة 5 سنوات، في إطار اتفاق طويل الأمد يعكس استقرار العلاقة في هذا القطاع الحيوي. فكيف يمكن لعقد طويل الأمد أن يتزامن مع توقف كامل للتصدير؟

الإجابة -وفق مصادر إيرانية- لا تكمن في السياسة، بل في الاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك داخل إيران نفسها، خاصة في فترات الذروة الشتوية.

عُرف عالمي
توضح الخبيرة في شؤون النفط والغاز عرفانه تاجيكي، أن الغاز في إيران يُستخدم أساسا في مسارين رئيسيين:
الأول: توليد الكهرباء عبر محطات تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي.
الثاني: الاستهلاك المنزلي والتجاري لأغراض التدفئة.

وأشارت الخبيرة تاجيكي إلى أن طهران تنتج في المتوسط نحو 700 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، يأتي معظمه من حقل بارس الجنوبي، إلا أن هذا الرقم يتذبذب صعودا وهبوطا تبعا للعوامل التقنية والمناخية.

وأضافت أنه في فصل الشتاء يتغير توزيع الأولويات بشكل حاد، إذ تذهب الحصة الكبرى من الغاز إلى القطاع المنزلي بوصفه أولوية اجتماعية وسياسية للدولة، ونتيجة لذلك، يتم تقليص إمدادات القطاعات الصناعية ومحطات الكهرباء التي تلجأ بدورها إلى الوقود البديل مثل الغازويل أو المازوت، رغم كلفته البيئية والاقتصادية.

ووفقا لها، فإن "خفض أو وقف صادرات الغاز في الشتاء ليس أمرا استثنائيا، بل بندا معروفا ومدرجا في العقود طويلة الأمد، التي تنص صراحة على أولوية تلبية الطلب الداخلي في بلد المنشأ". وأكدت أن هذا النمط ليس خاصا بإيران، بل هو عرف عالمي في عقود تصدير الغاز عبر الأنابيب، بما في ذلك عقود روسيا مع أوروبا.

"تكرر في سنوات ماضية"
هذا الطرح يعززه أيضا عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق حميد حسيني، الذي أكد أن توقف التصدير الحالي "مقطعي وعادي"، وسبق أن تكرر في سنوات ماضية، دون أن يؤدي إلى انهيار العلاقة الطاقية بين البلدين.

وأوضح أن الاتفاق القائم بين طهران وبغداد ينص على تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهو رقم لا يتم توزيعه بالتساوي على مدار العام. ففي فصلي الربيع والصيف، حين ينخفض الاستهلاك المحلي الإيراني، ترتفع كميات التصدير، بينما يتم تقليصها، وأحيانا وقفها مؤقتا، في الخريف والشتاء.
 
وبحسب حسيني، فإن العراق يدرك طبيعة الأزمة الإيرانية ويعي أن انقطاع الغاز في الشتاء لا يشكل ضغطا حادا كما في الصيف، حيث ينخفض الطلب الكهربائي نسبيا بسبب تراجع استخدام أجهزة التكييف.

أزمة هيكلية
من ناحية أخرى، طرح تحليل صحيفة "جهان صنعت" الإيرانية قرار التوقف كجزء من أزمة هيكلية أعمق في ملف صادرات الغاز الإيراني.

وأشار تقريرها إلى تراكم ديون عراقية، وتعقيدات مالية ناجمة عن العقوبات، إضافة إلى ضعف الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للغاز داخل إيران، ما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التصديرية بشكل مستدام.

ووفق تحليل الصحيفة الإيرانية، فإن مشروع تصدير الغاز إلى العراق، الذي بدأ قبل أكثر من عقد، لم يحقق العوائد الإستراتيجية المأمولة، بل كشف مع مرور الوقت عن اختلال عميق في إدارة الموارد.

في المدى القصير، يرجح خبراء أن تعود صادرات الغاز إلى العراق تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الاستهلاك الداخلي في إيران، وفق النمط المعتاد.

أما في المدى المتوسط، فإن استمرار هذا السيناريو الدوري يطرح تساؤلات جدية حول جدوى النموذج الحالي لكل من طهران وبغداد.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
Play
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
Play
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
Play
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
عشرين
Play
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
Play
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Play
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Live Talk
Play
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Play
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
Play
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
Play
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
Play
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
عشرين
Play
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
Play
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Play
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Live Talk
Play
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Play
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25

اخترنا لك
الدولار يتراجع مع إغلاق بورصة بداية الأسبوع
08:54 | 2025-12-27
الصين تفرض قيودا جديدة على تصدير الفضة بدءا من 2026 والأسواق تترقب الأثر
08:43 | 2025-12-27
من "لا شيء" إلى أصحاب مليارات.. ما أسرار ظاهرة "الثراء الفاحش والسريع" في العراق؟
07:00 | 2025-12-27
خبر سار يخص رواتب الموظفين
04:36 | 2025-12-27
مرصد يحذر من كارثة قد تضرب الاقتصاد العراقي
03:42 | 2025-12-27
العراق يمنع استيراد 11 محصولا
03:03 | 2025-12-27

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.