مرصد يحذر من كارثة قد تضرب الاقتصاد العراقي

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، انه "تم استخراج نحو 1,470,321,000 برميل من باطن أرض خلال العام الحالي"، مبيناً أن "الأشهر الأخيرة من 2025 كانت الأعلى إنتاجاً نتيجة قرار بزيادة حصة البلاد".واضاف أن "الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي) بلغ 356,130,000 برميل، والربع الثاني 363,545,000 برميل والربع الثالث 373,888,000 برميل أما الربع الرابع (الأشهر الثلاثة الأخيرة) فبلغ 376,758,000 برميل".وأشار إلى أن "متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام في 2025 بلغ 4.03 مليون برميل، في حين كان 4.19 مليون برميل في 2024، وبانخفاض عن 4.28 مليون برميل في 2023"، موضحا ان "اعتماد العراق الكبير على النفط كرافد رئيسي للإيرادات سيؤدي إلى مخاطر مالية جسيمة للبلاد في حال استمرار انخفاض أسعاره".ودعا المرصد إلى "تنويع مصادر الدخل وتبني استراتيجيات اقتصادية مستدامة لتفادي أي أزمات مستقبلية".