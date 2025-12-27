من "لا شيء" إلى أصحاب مليارات.. ما أسرار ظاهرة "الثراء الفاحش والسريع" في العراق؟

وأشار عمران في منشور تابعته ، إلى أن المشهد يعج بشخصيات "بلا تاريخ تجاري أو صناعي"، تحولوا في فترات قياسية إلى أصحاب مليارات.اعتبرأن التلاعب بفارق السعر بين الرسمي والموازي، والفواتير الوهمية، والتحويلات التي تتم عبر شركات واجهة ومصارف تفتقر للرقابة الحقيقية، حولت الدولار إلى وسيلة ربح خيالي دون أدنى مخاطرة أو قيمة مضافة للاقتصاد، فضلاً عن كونها غطاءً لعمليات غسيل الأموال القذرة.أوضحأن الأزمات الإقليمية، لا سيما المرتبطة بإيران، خلقت سوقاً نفطية موازية ضخمة. وأكد أن أصبح "ممراً ومتنفساً" عبر مسارات برية وبحرية معقدة، حيث يتم بيع النفط تحت عناوين مختلفة عبر منظومة تشمل ناقلات ووسطاء وتسهيلات رسمية وغير رسمية، مما جعل من "الاقتراب من النفط" أقصر الطرق للثراء.وحذر عمران من، مؤكداً أنه لا يبني دولة ولا يخلق وظائف، بل يصنع "نخبة طفيلية" مرتبطة بالسياسة أو محمية منها، تحارب أي محاولة للإصلاح لأنها تمس شريان أرباحها.وصف عمران هذا الوضع بـ" الهادئ"، وهو الانهيار الذي لا يحدث بانفجار مدوٍ، بل يتسلل إلى بنية المجتمع حين يقتنع جيل كامل بأن "العمل والإنتاج "، وأن الطريق الأقصر للنجاح هو "الطريق المظلم".وختم الباحث طرحه بتساؤل أثار تفاعلاً واسعاً: "هل تعرفون أحداً كان لا يملك شيئاً وأصبح اليوم مليارديرًا؟"، في إشارة إلى وضوح الظاهرة وعجز منطق الاقتصاد الطبيعي عن تفسيرها.