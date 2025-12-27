الدولار يتراجع مع إغلاق بورصة بداية الأسبوع

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، تراجعاً في العاصمة واربيل، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع الجاري.





سعر البيع: 143500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 142500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 142350 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 142200 دينار مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 143500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 142500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 142350 دينارا لكل 100 دولارسعر الشراء: 142200 دينار مقابل 100 دولار.