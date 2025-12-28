انهيار كارثي.. العملة الإيرانية تتحطم أمام الدولار

وتُظهر المتابعات اللحظية لمواقع إعلان أسعار العملات والذهب أن سعر الدولار الأميركي تخطى 142 ألف ، فيما تجاوز سعر اليورو 167 ألف تومان، وسعر الجنيه الإسترليني 192 ألف تومان.كما أُعلن أن سعر سكة الذهب من فئة "الإمامي" بلغ 166 مليونًا و800 ألف تومان، في حين اقترب سعر غرام الذهب من مستوى ستة ملايين تومان.وسجّل سعر مسكوك ذهب "إمامي" يوم الأحد زيادة تفوق 10 ملايين تومان مقارنة باليوم السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت يوم السبت بنحو ستة ملايين تومان مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.ويُعزى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والذهب في إلى العجز الحاد في موازنة الحكومة، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع حكومة إلى تقديم مشروع موازنة عام 1405 (2026/2027) إلى البرلمان بوصفها "موازنة انكماشية".