أسعار الدولار تشهد ارتفاعاً قياسياً وتقترب من حاجز الـ145 الفاً

سعر البيع: 144500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 143500 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.