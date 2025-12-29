توترات بالشرق الأوسط ترفع أسعار النفط وتدفع برنت فوق الـ61 دولارا

وارتفعت 57 سنتا أو 0.94 بالمئة إلى 61.21 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.95 بالمئة إلى 57.28 دولار.وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة بسبب الموازنة بين تخمة المعروض وإمكانية التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا.وقال يانغ آن المحلل في شركة هايتونج "يعد استمرار التوترات الجيوسياسية هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، حيث واصلت وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما خلال نهاية الأسبوع".وأضاف يانغ "شهد الشرق الأوسط أيضا اضطرابات في الآونة الأخيرة مع شن غارات جوية على وتصريحات بأنها في ’حرب شاملة’ مع وأوروبا وإسرائيل"، بحسب رويترز.