عالميا.. أسعار الذهب والفضة تتراجع بعد مستويات قياسية

وجاء الانخفاض مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على الذهب نتيجة لتراجع التوترات الجيوسياسية.وتراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 1.68% إلى 4476.20 دولار للأونصة.فيما هبطت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.31% إلى 4471.83 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضي.وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 3.57% إلى 76.4413 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في وقت سابق من الجلسة.وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" : "أدى مزيج من عمليات جني الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين وزيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل إلى تراجع الذهب والفضة".