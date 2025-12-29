أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 3%

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بأكثر من 3% ليصل إلى 4372 دولارًا للأوقية، كما هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب بنحو 4.2% إلى 4361 دولارا للأوقية.من جهة أخرى، واصلت أسعار الفضة خسائرها خلال تعاملات اليوم لتراجع بنسبة 8%، لتصل إلى 72.20 دولارًا للأوقية، فيما شهد البلاديوم تراجعًا بنسبة 15% ليصل إلى 1608.25 دولارًا للأوقية.