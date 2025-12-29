النفط يسجل قفزة وسط ترقب لاتفاق وقف الحرب الروسية

وارتفع بمقدار 1.33 دولار، أو 2.2%، لتصل إلى 61.97 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي بمقدار 1.31 دولار، أو 2.3%، ليصل إلى 58.05 دولار للبرميل.وكان الخامان القياسيان قد تراجعا بأكثر من 2% يوم الجمعة، في ظل مخاوف المستثمرين من فائض عالمي وشيك في المعروض، واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، قبيل محادثات جرت مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني والرئيس الأميركي ، بحسب رويترز.