رغم تصاعد التوتر في أوكرانيا.. النفط ينخفض ويفقد مكاسب الامس

وانخفضت تسليم فبراير شباط، 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 61.73 دولار للبرميل وتراجع عقد مارس آذار الأكثر نشاطا 19 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 61.30 دولار.ونزل خام غرب الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 57.88 دولار، بحسب رويترز.وارتفع الخامان بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن اتهمت باستهداف مقر إقامة الرئيس ، مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات.ويقول المحللون ان موجة البيع الحالية ناتجة عن ضعف التصحيح الكبير في المعادن النفسية، بعدما تراجعت بشكل حاد مع انخفاض الفضة والبلاتين من مستويات قياسية مرتفعة.