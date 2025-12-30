أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار

الأسعار في صيرفات ببغداد:سعر البيع 144750 دينارًا مقابل 100 دولار.سعر الشراء 143750 دينارًا مقابل 100 دولار.يشار الى ان أسعار الدولار سجلت مساء يوم أمس الاثنين 29 كانون الأول 2025، ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 144500 دينارا مقابل 100 دولار، في حين سجل سعر الشراء 143600 دينارا مقابل 100 دولار.