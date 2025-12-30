أسعار الذهب تنخفض في العراق

– اقتصادي

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في السوق العراقية بعد الإعلان عن انخفاضها بأكثر من 3 بالمئة عالميا.

وأدناه أسعار بيع الذهب في محال الصاغة:

سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين (885 الفاً - 895 ألف دينار)

سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين (855 ألفاً - 865 ألف دينار)