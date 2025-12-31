النفط يتجه لانهاء العام بأكبر خسارة منذ 2020

وانخفضت 18 بالمئة تقريبا، وهي أكبر نسبة تراجع سنوية منذ عام 2020، وتتجه لتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، في أطول سلسلة خسائر لها على الإطلاق، وزاد عقد مارس آذار، الذي ينتهي أجله اليوم الأربعاء، 11 سنتا إلى 61.44 دولار للبرميل.وتوقع ينغ محلل السلع الأولية في بي.إن.بي باريبا أن ينخفض إلى 55 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2026 قبل أن يتعافى إلى 60 دولارا للبرميل لبقية العام، إذ من المتوقع أن يعود نمو المعروض إلى طبيعته بينما يظل الطلب ثابتا.وقال "نعتقد أن منتجي النفط الصخري الأمريكي تمكنوا من التحوط بمستويات مرتفعة.. لذا فإن المعروض من منتجي النفط الصخري لن يكون... شديد التأثر بتحركات الأسعار".غرب الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 58.06 دولار للبرميل، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض سنوي بنسبة 19 بالمئة، بحسب رويترز.