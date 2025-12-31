المالية تعلن استكمال تمويل رواتب كانون الأول

وجددت الوزارة في بيان ورد لـ ، دعوتها لكافة الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لم تستكمل إجراءات التمويل الخاصة بها حتى الآن، إلى "مراجعة في مقر الوزارة لغرض استكمال متطلبات التمويل واستلام الكتب الخاصة بهم".