أسعار الدولار.. استقرار في بغداد وانخفاض في أربيل

ففي العاصمة، استقرت الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144250 دينارا مقابل كل 100 دولار، في حين بلغت أسعار البيع في محال الصيرفة 144750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 143750 دينارًا مقابل 100 دولار.أما في ، فقد انخفضت أسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 143250 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143200 دينار مقابل 100 دولار.