نتنياهو يزعم بوجود قضايا "لم تُنجز" في الشرق الأوسط
أسعار الدولار.. استقرار في بغداد وانخفاض في أربيل
اقتصاد
2025-12-31 | 03:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,395 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، استقرارا نسبيا في أسواق
بغداد
، في حين انخفضت في
محافظة أربيل
.
ففي العاصمة، استقرت الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144250 دينارا مقابل كل 100 دولار، في حين بلغت أسعار البيع في محال الصيرفة 144750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 143750 دينارًا مقابل 100 دولار.
أما في
أربيل
، فقد انخفضت أسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 143250 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143200 دينار مقابل 100 دولار.
اسعار الدولار
بغداد
اربيل
السومرية نيوز
محافظة أربيل
سومرية نيوز
السومرية
الحارثية
العراق
أربيل
