انخفاض التضخم الشهري والسنوي في العراق لنوفمبر الماضي

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "معدل التضخم الشهري، وفقا للمتابعة الميدانية لهيأة الاحصاء، انخفض بنسبة (0.5%) خلال شهر تشرين الثاني مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه"، مبينًا أن "معدل التضخم السنوي سجل هو الآخر انخفاضًا بنسبة (1%) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024".وأوضح الهنداوي أن "هذا الانخفاض جاء متأثرًا بتراجع أسعار عدد من الأقسام، وفي مقدمتها قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية الذي انخفضت أسعاره بنسبة (1.3%)، مشيرًا إلى أن "معظم الأقسام الأخرى شهدت انخفاضًا في أسعارها، من بينها السكن، والملابس والأحذية، والاتصال، والسلع والخدمات، والترفيه والثقافة".وأضاف أن "بعض الأقسام حافظت على مستوياتها السعرية المسجلة في الشهر السابق، وهي التعليم، والنقل، والمطاعم، في حين سجلت أسعار التبغ، والتجهيزات والمعدات المنزلية، والصحة ارتفاعًا طفيفًا".وأشار إلى أن "معدلات التضخم واصلت اتجاهها الانخفاضي في خلال الأشهر الستة الماضية، باستثناء شهر أيلول الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا في هذه المعدلات".