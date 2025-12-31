النفط: الغاز السائل يسجل إنتاجاً سنوياً يبلغ 3 ملايين طن ويعزز عوائد النفط

وقال وكيل لشؤون الغاز عزت في بيان ورد لـ ، إن "قطاع إنتاج وتصدير الغاز السائل (LPG) يشهد نموا مطردا ، في إطار خطط الوزارة التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المنتجات النفطية وتعزيز الإيرادات غير التقليدية".وأضاف صابر، أن "الطاقة الإنتاجية الحالية للغاز السائل بلغت 3 ملايين طن سنويًا، وتُسهم بإنتاج يصل إلى مليوني طن، يُخصص نحو مليون طن منها للتصدير، فيما تُوجَّه الكمية المتبقية لتغطية الاستهلاك المحلي".وبين صابر، أن "خطة العام المقبل لشركتي والجنوب تستهدف رفع الإنتاج الكلي في إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويًا، بإنتاج 2.5 مليون طن من شركة ، مع التوسع التدريجي في معدل الصادرات".وأشار وكيل وزارة النفط إلى أن "رؤية وخطط الوزارة تتضمن الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية في العراق الى 7 ملايين طن عام 2030، وسيكون لشركة غاز مساهمة في كمية الإنتاج تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا من الغاز السائل، بما يعزّز موقع العراق في الأسواق الإقليمية ويحقق عائدًا اقتصاديًا إضافيًا للخزينة العامة".وأكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز على "ضرورة التفريق بين الغاز الطبيعي والغاز السائل"، مشيرا الى "وجود فرقا جوهريًا بين الغاز الطبيعي الذي يُستخدم كوقود لتشغيل محطات إنتاج ومصانع البتروكيمياويات والإسمنت وغيرها من الصناعات، وبين الغاز السائل (LPG) أو ما يُعرف بـ(غاز الطبخ)، الذي يُستخدم للأغراض المنزلية وكذلك كوقود لتشغيل السيارات".وشدد صابر على أن "تنامي إنتاج وتصدير الغاز السائل يمثل قطاعًا واعدًا يحقق إيرادات إضافية ويدعم تنويع مصادر الدخل في القطاع النفطي، ويعكس نجاح خطط تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاعالنفطي".