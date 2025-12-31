تزامنًا مع ليلة رأس السنة.. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

وسجلت أسعار الدولار ارتفاعاً في بورصتي الكفاح والحارثية لتبلغ 144,700 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح هذا اليوم 144,250 ديناراً.وفيما يخص محال الصرافة بالأسواق المحلية في ، فقد ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر البيع 145,250 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 144,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.أما في ، فقد شهدت الأسعار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143,550 ديناراً، وسعر الشراء 143,450 ديناراً مقابل كل 100 دولار.