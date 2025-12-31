الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني عن طريق ادوات الدفع الالكتروني".وأضاف انه "بامكان المتقاعدين المدني والعسكري ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".