برنت بـ60 دولارا.. النفط يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020

أطول سلسلة خسائرعند التسوية في آخر جلسات العام، تراجع بنسبة 0.8 بالمئة (48 سنتاً) ليغلق عند 60.85 دولار للبرميل، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنحو 19 بالمئة. ويعد هذا التراجع الأكبر منذ عام 2020، كما يمثل العام الثالث على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة تراجع للخام حتى الآن.في المقابل، هبط خام غرب الوسيط الأميركي بنسبة 0.9 بالمئة (53 سنتاً) ليسجل 57.42 دولار عند التسوية، متكبداً خسائر سنوية بلغت 20 بالمئة.